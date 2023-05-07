Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Двое мужчин проникли в воинскую часть в Новороссийске, один был убит, второй задержан
Эмираты отправили помощь одной из сторон конфликта в Судане
MF: нутрициолог Строков перечислил шесть продуктов для профилактики рака кишечника
Wargonzo: контрнаступление Украины фактически началось
Полировка автомобиля: что делать не нужно
Украинские ресурсы показали видео последнего пути снабжения ВСУ в Бахмуте через поле
Захар Прилепин выведен из медикаментозного сна, его состояние стабильное
Володин объяснил цель украинских терактов на территории России
Кедми назвал первую цель президента Владимира Путина, которая спасла Россию

19FortyFive: конфликт на Украине завершит неподъёмная стоимость ведения боевых действий

0:53
Мир

Если российские и украинские власти осознают, что продолжение боевых действий станет неподъёмной нагрузкой на бюджеты стран, конфликт на Украине будет завершён и больше не возобновится, заявил американский эксперт Питер Харрис.

19FortyFive: конфликт на Украине завершит неподъёмная стоимость ведения боевых действий
Фото: infosmi.net

В настоящий момент, отметили они, простым перемирием решить кризис не удастся — кто-то из участников вновь начнёт бои, чтобы достигнуть поставленных целей.

"Единственный способ предотвратить возобновление боевых действий любой из сторон — убедить их в том, что этот шаг будет непомерно дорогостоящим", — написал политолог в издании 19FortyFive.

При этом и Москву, и Киев призывать к переговорам должна третья сторона, подчеркнул Харрис, но пока ни США, ни Евросоюз, ни НАТО, ни Китай не желают брать на себя миссию миротворца.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Откуда не ждали: решение Казахстана удивило россиян

Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.

РИАН: решение Центрального депозитария Казахстана удивило граждан РФ
МК: колонна немецких танков Leopard 2 направляется к Приднестровью
Немецкие танки Leopard 2 движутся к Приднестровью
Зеленскому больше не до поездок по Европе: под угрозой возможность получения помощи для Киева
Российский военный с позывным "Жених" взял в плен десяток боевиков ВСУ
В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Восемь факторов, от которых зависит здоровье сердца и долгая жизнь
НАТО не справится со злыми русскими: в Польше предупредили разжигателей войны
На актрису с Украины, зарезавшую солдата ВС РФ в кадре, СК возбудил дело
На актрису с Украины, зарезавшую солдата ВС РФ в кадре, СК возбудил дело
Последние материалы
Украинские ресурсы показали видео последнего пути снабжения ВСУ в Бахмуте через поле
Захар Прилепин выведен из медикаментозного сна, его состояние стабильное
Володин объяснил цель украинских терактов на территории России
Кедми назвал первую цель президента Владимира Путина, которая спасла Россию
РИАН: РФ вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира впервые с 2014 года
Дикие лошади в природе — это в основном потомки одомашненных скакунов
Рогов рассказал, что ракетный удар ВСУ по Крыму произвели с оккупированной территории России
Гордон*: Севастополь и Крымский мост доживают последние месяцы
Эндокринолог Гуреева: три продукта помогут уменьшить скачки сахара после приёма пищи
РИА Новости: Россия наносит Финляндии и Германии ответный удар, и бьёт на опережение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников