Если российские и украинские власти осознают, что продолжение боевых действий станет неподъёмной нагрузкой на бюджеты стран, конфликт на Украине будет завершён и больше не возобновится, заявил американский эксперт Питер Харрис.
В настоящий момент, отметили они, простым перемирием решить кризис не удастся — кто-то из участников вновь начнёт бои, чтобы достигнуть поставленных целей.
"Единственный способ предотвратить возобновление боевых действий любой из сторон — убедить их в том, что этот шаг будет непомерно дорогостоящим", — написал политолог в издании 19FortyFive.
При этом и Москву, и Киев призывать к переговорам должна третья сторона, подчеркнул Харрис, но пока ни США, ни Евросоюз, ни НАТО, ни Китай не желают брать на себя миссию миротворца.
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