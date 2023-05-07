Обнародованы новые подробности убийства аниматоров в Краснодарском крае

2:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В воскресенье кубанские СМИ заметили, что жена погибшего аниматора Кирилла Чубко Дарья разместила в своих социальных сетях отрывок телепередачи "Вести. Дежурная часть", посвящённой этому преступлению. В программе были представлены новые детали убийства, которое произошло 28 апреля в Краснодарском крае.

Фото: Fotodom. ru

Коллега Чубко Татьяна Мостыко, которой было 19 лет, училась в Кубанском педагогическом колледже и мечтала стать учителем. Об этом сообщил преподаватель заведения. Однако девушку убили незадолго до выпуска из колледжа. В свободное от учёбы время она работала аниматором вместе с 37-летним Чубко, так как любила детей.

По данным телепередачи, следователи утверждают, что трое злоумышленников "в течение нескольких дней ездили по дорогам Краснодарского края в поисках подходящих жертв для ограбления". В результате они заметили аниматоров, которые возвращались с корпоратива в Усть-Лабинск. Когда у них возникла проблема с колесом около хутора Памяти Ленина в Выселковском районе, злоумышленники предложили свою помощь и отвезли Чубко в станицу Березанскую, где помогли ему починить машину. По словам одного из обвиняемых 44-летнего Арама Татосяна, после ремонта он подошёл к аниматору сзади, обхватил его за спину и заткнул ему рот. Его сообщник Анатолий Двойников надел на Чубко наручники.

Угрожая ножом, злоумышленники связали аниматоров, отобрали у них мобильные телефоны и банковские карты, заставили назвать пин-коды. После этого они ездили по станицам Ирклиевской и Каневской, чтобы снять деньги, используя машину Чубко.

Далее аниматора убили и закопали тело в лесу приблизительно в двух километрах от трассы. Яму выкопали лопатой, которую нашли в машине Чубко. Затем троица вместе с Татьяной Мостыко в машине ездила от села к селу, чтобы замести следы. После этого они сожгли машину. Всё это время Татьяна была жива и видела всё происходящее. Потом и её убили и закопали в лесу.

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На Кубани поймали убийц аниматоров