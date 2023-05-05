Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), осуществлявший разведку, найден в поле на территории Ростовской области.
По информации Telegram-канала Shot, дрон занимался наводкой на газораспределительную станцию. Отмечается, что трёхметровый беспилотник обнаружил местный житель неподалёку от населённого пункта Нижнедонской. Как подчёркивается в посте, ширина БПЛА составляет 75 сантиметров.
"Дрон прилетел с территории Украины и по неизвестной пока причине рухнул в поле", — сказано в публикации.
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