Shot: трёхметровый дрон-разведчик найден в поле в Ростовской области

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), осуществлявший разведку, найден в поле на территории Ростовской области.

Фото: youtube.com/gussejnow

По информации Telegram-канала Shot, дрон занимался наводкой на газораспределительную станцию. Отмечается, что трёхметровый беспилотник обнаружил местный житель неподалёку от населённого пункта Нижнедонской. Как подчёркивается в посте, ширина БПЛА составляет 75 сантиметров.

"Дрон прилетел с территории Украины и по неизвестной пока причине рухнул в поле", — сказано в публикации.

Ранее политолог Сергей Марков призвал создать народное ополчение для защиты приграничных регионов России от атак со стороны украинских боевиков. Он также добавил, что добровольцам необходимо раздать автоматы.

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