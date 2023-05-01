В Петербурге бульдог вцепился в лицо пятилетнему ребенку

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Петербурге бульдог сорвался с поводка и укусил маленького ребенка в лицо, сообщают городские СМИ.

По имеющейся информации, инцидент произошел на улице Парашютная в Приморском районе города. Десятилетний мальчик гулял со своим бульдогом, который сорвался с поводка и накинулся на пятилетнего малыша, катавшегося во дворе на самокате, пишет Газета.Ru.

Отец пострадавшего мальчика обратился в местное отделение полиции. По его словам, собака укусила сына за нос, что привело к нескольким ссадинам на лице ребенка. При этом врачи оценили состояние мальчика как удовлетворительное.

После предоставления малышу первой медицинской помощи, его вместе с отцом отпустили на амбулаторное лечение.

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