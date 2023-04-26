Дрон-разведчик едва на сорвал вылет пассажирского самолёта в Шереметьево

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В столичном аэропорту Шереметьево дрон-разведчик едва не повлиял на взлёт пассажирского самолёта. К счастью, неприятных последствий удалось избежать.

Во время взлёта лайнера авиакомпании "Победа", направлявшегося из Москвы во Владикавказ, пилот заметил находившийся рядом беспилотник. Причём этот коптер находился прямо в траектории движения воздушного судна, как сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что это произошло 25 апреля приблизительно в 12:30. Во время набора высоты капитан лайнера увидел квадрокоптер белого цвета, который летел на высоте около 600 метров над железнодорожной станцией "Шереметьевская".

Капитан сообщил о внештатной ситуации диспетчеру, но продолжил взлёт, который прошёл успешно. Сейчас служба безопасности аэропорта вместе с сотрудниками полиции пытается обнаружить точку запуска этого коптера и найти его владельца.

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