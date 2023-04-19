Коптеры ВСУ атаковали "Тёткинский сахарный завод" в Курской области — девять взрывов

1:08 Your browser does not support the audio element. Религия

Дроны ВСУ осуществили атаку "Тёткинского сахарного завода", который расположен в Курской области. Девять из десяти сброшенных снарядов разорвались.

В 2:30 ночи 19 апреля границу Украины и России пересекли очередные беспилотники ВСУ. Они долетели до посёлка Тёткино Курской области, где расположен одноимённый сахарный завод. Telegram-канал Mash сообщает, что на территорию предприятия сбросили не менее десяти снарядов от АГС-17.

Как минимум девять из них разорвались. Точное количество дронов, которые атаковали территорию России, пока неизвестно, сообщается лишь, что они были кустарно укомплектованы снарядами. К счастью, последствиями атаки стали лишь разбитых шесть оконных проёмов в административном здании. Один неразорвавшийся боеприпас уже обезвредили.

Данный сахарный завод находится приблизительно в двух километрах от государственной границы, рядом с ним детский сад, школа-интернат и общеобразовательная школа.

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