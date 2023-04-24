В Балашихе мужчины из двух банкоматов украли четыре миллиона рублей

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Неизвестные мужчины в городском округе Балашиха Московской области похитили четыре миллиона рублей из двух банкоматов, вскрыв их с помощью монтировки. Кража произошла возле одного из супермаркетов ещё в пятницу 21 апреля, пишут "Вести Подмосковья".

Злоумышленники в камуфляжной одежде повредили пластиковое окно и ворвались в холл магазина, где находились банкоматы. После вскрытия аппаратов они забрали все находившиеся там деньги и покинули место происшествия. В аппаратах было 1,4 и 2,8 млн рублей.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по данному факту и устанавливают все детали произошедшего.

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