В Балашихе в Московской области горит Торговый центр "Стройпарк".
Об этом сообщает издание RT.
Над строением поднимается густой чёрный столб дыма. Очевидцы в социальных сетях делятся кадрами и подробностями. В ТЦ горят стройматериалы на площади 200 квадратных метров, огонь распространился на первый этаж здания.
Пока никакой официальной информации о причине пожара и пострадавших нет. На месте уже работают спецслужбы.
Напомним, 9 декабря при пожаре в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки" погиб человек. Тогда причиной возгорания стали сварочные работы.
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