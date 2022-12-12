В подмосковной Балашихе горит Торговый центр "Стройпарк"

В Балашихе в Московской области горит Торговый центр "Стройпарк".

Об этом сообщает издание RT.

Над строением поднимается густой чёрный столб дыма. Очевидцы в социальных сетях делятся кадрами и подробностями. В ТЦ горят стройматериалы на площади 200 квадратных метров, огонь распространился на первый этаж здания.

Пока никакой официальной информации о причине пожара и пострадавших нет. На месте уже работают спецслужбы.

Напомним, 9 декабря при пожаре в гипермаркете OBI в ТЦ "Мега Химки" погиб человек. Тогда причиной возгорания стали сварочные работы.

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