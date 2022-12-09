В Москве загорелся торговый центр "Мега Химки" на Ленинградском шоссе

В Москве произошёл пожар в торговом центре "Мега Химки" на Ленинградском шоссе.

Площадь пожара составляет 250 квадратных метров, ему присвоен третий (повышенный) уровень сложности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС.

Причина возгорания пока не называется.

Как сообщает Telegram-канал "База", пожар начался с соседнего "Оби", который выгорел весь.

Затем огонь перекинулся на ТЦ "Мега Химки". Сейчас горит уже около 500 квадратных метров, в здании началось обрушение кровли. Информации о пострадавших пока нет.

Позже появилась уточнённая информация от МЧС, что площадь пожара выросла до 7000 квадратных метров.

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