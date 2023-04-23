Российский военнослужащий лишился трёх миллионов рублей после знакомства с девушкой в Интернете. Правоохранители подозревают 14-летнюю школьницу с Урала. Об этом пишет Telegram-канал "База".
Уточняется, что пулемётчик познакомился в Сети с 14-летней девушкой. В результате долгой переписки у них возникли более дружеские отношения. Через какое-то время солдат решил передать все данные от банковской карты своей новой знакомой. После чего он заметил, что все накопления — три миллиона рублей — исчезли со счёта.
Девушка в процессе общения говорила военному, что живёт в Свердловской области, однако, по данным силовиков, на самом деле она проживает в Пермском крае.
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