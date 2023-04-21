Тела двух многодетных матерей нашли в Новосибирской области

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирской области обнаружили тела двух замёрзших женщин, которые погибли при загадочных обстоятельствах.

В регионе расследуют гибель многодетных женщин. В Барабинске в середине апреля обнаружили тело 33-летней Софии, а спустя неделю рядом с посёлком Озерный нашли ранее пропавшую 35-летнюю Евгению.

Ранее сообщалось, что в Бурятии из семьи погибшей от переохлаждения четырёхлетней девочки изъяли детей.

Как сообщает Сиб.фм, в СК по Новосибирской области отметили, что смерть Софии не носит насильственный характер, однако жители посёлка считают, что женщину изнасиловали и убили. Медицинская экспертиза говорит, что причиной смерти женщины стало переохлаждение.

Тело матери четверых детей Евгении нашли спустя три месяца поисков. Близкие женщины недоумевают, почему родившая недавно четвёртого ребёнка женщина ушла в лёгкой одежде далеко от дома. По предварительной версии она тоже скончалась от воздействия низких температур.

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Причины смерти при переохлаждении