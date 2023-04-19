Российские военные эксперты обратились к сапёрам из-за посылок со статуэтками

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Целый ряд российских политологов и военных экспертов получил посылки с гипсовыми статуэтками внутри. После убийства Владлена Татарского это вызвало сильную настороженность.

В начале апреля военный корреспондент Владлен Татарский погиб в Санкт-Петербурге после того, как рядом с ним разорвалась статуэтка, начинённая взрывчаткой. Сразу несколько политологов и военных экспертов из России получили по почте посылки, которые содержат статуэтки из гипса. Среди адресатов эксперт Константин Сивков и публицист Владислав Шурыгин.

Отправителем этих посылок значится некий скульптор из Ульяновска, который руководит фирмой по выпуску изделий из гипса, как сообщает Telegram-канал Mash. Мотивы отправившего эти статуэтки пока не установлены.

Получатели юмора не оценили и обратились в полицию. Были вызваны сапёры, которые взрывчатых веществ не нашли, однако посылки были изъяты. В ближайшее время сотрудники правоохранительных органов выяснят, зачем проводилась эта рассылка.

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