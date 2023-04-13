SHOT: перед терактом Трепова сняла со дна статуэтки предохраняющий от взрыва магнит

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские журналисты заявили, что подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова перед терактом сняла со дна статуэтки магнит, который исключал случайный взрыв.

Журналисты Telegram-канала SHOT обсудили происшествие с экспертом по взрывному делу. Он заявил, что в бюсте находился пластит. На дне статуэтки магнит удерживал металлический шарик, который запускал взрыв.

Собеседник журналистов добавил, что когда Трепова убрала магнит, шарик скатился к замедлителю и позволил украинской стороне совершить преступление.

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Убийство Владлена Татарского: ВЕРСИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ