Российские журналисты заявили, что подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова перед терактом сняла со дна статуэтки магнит, который исключал случайный взрыв.
Журналисты Telegram-канала SHOT обсудили происшествие с экспертом по взрывному делу. Он заявил, что в бюсте находился пластит. На дне статуэтки магнит удерживал металлический шарик, который запускал взрыв.
Собеседник журналистов добавил, что когда Трепова убрала магнит, шарик скатился к замедлителю и позволил украинской стороне совершить преступление.
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