Суд в Волжском продлил арест нанёсшему бывшей сожительнице 35 ударов ножом кикбоксеру

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд в Волжском продлил арест 41-летнему кикбоксеру Аркадию Григоряну. Его заподозрили в нападении на бывшую 29-летнюю сожительницу и нанесении ей 35 ударов ножом.

Как сообщили в novostivolgograda.ru, мера пресечения продлена на полгода.

Журналисты напомнили, что обвиняемый в декабре прибыл к дому экс-возлюбленной, где находился её ребёнок. Когда она вышла из помещения, злоумышленник с ножом в руках атаковал жертву, отметили в СМИ. Пострадавшая выжила.

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