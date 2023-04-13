Суд в Волжском продлил арест 41-летнему кикбоксеру Аркадию Григоряну. Его заподозрили в нападении на бывшую 29-летнюю сожительницу и нанесении ей 35 ударов ножом.
Как сообщили в novostivolgograda.ru, мера пресечения продлена на полгода.
Журналисты напомнили, что обвиняемый в декабре прибыл к дому экс-возлюбленной, где находился её ребёнок. Когда она вышла из помещения, злоумышленник с ножом в руках атаковал жертву, отметили в СМИ. Пострадавшая выжила.
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