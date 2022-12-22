Волжанин-кикбоксер, у которого не получилось стать мужем и отцом, изрезал возлюбленную

Волжанин Аркадий Григорян изрезал свою возлюбленную ножом прямо возле подъезда многоквартирного дома, после того, как у него не получилось построить с девушкой нормальную семейную жизнь.

Как пишет novostivolgograda.ru, с одной стороны Григоряна характеризуют как отличного спортсмена-кикбоксера. А с другой, на спортсмена периодически нападали приступы агрессии, в ходе которых он себя не контролировал — он был участником жестоких драк, стрельбы в местном баре, а также поднимал руку на свою девушку со время выяснения отношений. Однако волжанка не писала на мужчину заявлений в полиции, поэтому делу никто не давал ходу.

Однако теперь Григорян находится под стражей, в СИЗО, где и отпразднует свой 41-й день рождения. 20 декабря агрессивно настроенный мужчины выманил свою возлюбленную на улицу, где просто изрезал её ножом у подъезда. К несчастью, происходящее видел только один случайный прохожий, который не стал отнимать нож у спортсмена, но вызвал полицию и скорую. В результате Григоряна задержали, несмотря на все его старания скрыться от преследования блюстителей закона.

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