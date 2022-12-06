Актёр РФ Денис Матросов заявил, что разводится с супругой после семи лет брака

В семье Дениса Матросова возникли разногласия. Очередной кризис привёл к тому, что жена российского актёра Ольга Матросова подала на развод, пишет "СтарХит".

Супруга звезды потребовала определить место жительства сына и алименты. Пара была вместе семь лет. Напоминаем, со своей женой Матросов познакомился в театре.

Актёр видит причины разлада в его актёрской профессии.

"Вся моя жизнь — это жизнь ради любимых женщин и детей. Нет для меня более важных ценностей. Поэтому ради сохранения этой семейной мечты я шёл на очень многие удивительные вещи, но это не останавливало милых и очаровательных дам от развода. Одно скажу — я никогда не предавал, а удерживать женщину силой не в моих принципах, хотя отпускаю я очень тяжело", — признался однажды актёр в одном интервью.

Ранее сообщалось, что певица Валерия поставила Иосифу Пригожину ультиматум: "Сразу развожусь".

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Личная жизнь Дениса Матросова снова рушится