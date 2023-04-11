Летевший в Минеральные Воды пассажирский самолёт загорелся

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На борту пассажирского самолёта Red Wings, который летел в Минеральные Воды, произошёл пожар.

ЧП в самолёте случилось утром 11 апреля. Возгорание было зафиксировано на вспомогательной силовой установке незадолго до посадки. Воздушное судно направлялось из Хургады в Минеральные Воды.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев заверил, что имеющиеся в РФ пассажирские самолёты в состоянии летать ещё 10 лет.

Как сообщает издание newstracker.ru, командир самолёта решил следовать на запланированную посадку на аэродром. После инцидента он сообщил о ликвидации возгорания и запросил пожарную бригаду по прилёту. Пилоту удалось приземлиться без ущерба для пассажиров и судна.

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