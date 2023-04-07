Мама военкора Татарского заявила, что простила Трепову: "Пусть Господь разбирается"

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мать погибшего военного корреспондента Владлена Татарского простила подозреваемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарью Трепову, которая принесла журналисту статуэтку со взрывчаткой.

Об этом написали в Telegram-канале SHOT. Как подчеркнула собеседница журналистов, её сын молился и постился. По словам женщины, Татарский стал "воином на небе" и продолжает бороться.

"Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается", — сказала мама журналиста.

Известно, что прощание с военкором пройдёт восьмого апреля на Троекуровском кладбище.

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