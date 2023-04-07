Мать погибшего военного корреспондента Владлена Татарского простила подозреваемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге Дарью Трепову, которая принесла журналисту статуэтку со взрывчаткой.
Об этом написали в Telegram-канале SHOT. Как подчеркнула собеседница журналистов, её сын молился и постился. По словам женщины, Татарский стал "воином на небе" и продолжает бороться.
"Да, я их прощаю всех, пусть Господь разбирается", — сказала мама журналиста.
Известно, что прощание с военкором пройдёт восьмого апреля на Троекуровском кладбище.
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