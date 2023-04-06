Эксперт: Дарьей Треповой руководили по технологии управления поведением от западных спецслужб

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Эксперт сравнил ситуацию с Дарьей Треповой, арестованной после убийства военкора Владлена Татарского, с делом бывший студентки МГУ Варвары Карауловой. По его мнению, в отношении обеих девушек использовали особую технологию.

Руководитель Центра региональных проектов и анализа базы данных Ольга Воронова полагает, что Дарья Трепова попала под воздействие технологии управления поведением человека так же, как это произошло несколько лет тому назад с Варварой Карауловой. Последняя была арестована в октябре 2015 за попытку примкнуть к одной из запрещённых террористических организаций. Дарья Трепова подозревается в причастности к убийству военного корреспондента Владлена Татарского 2 апреля на его творческом вечере в Санкт-Петербурге.

"Караулова по психотипу очень близкая к Треповой, — рассказала Ольга Воронова в беседе с РИА "Новости". — И та и другая — отличницы, учились в престижных вузах, имели суицидные наклонности, и та и другая хотели играть особую роль и были готовы к определенным жертвам, добиваясь либо славы, либо признания тем кругом лиц, который ими управлял и был для них авторитетом. Свойственная молодости романтизация мученичества, особое тяготение к оппозиционным силам — все это делает их очень похожими".

По мнению эксперта, Трепова и Караулова были уязвимыми для воздействия на их поведение с помощью технологии подталкивания. Обе имеют истероидный тип личности и обладают "комплексом шахидок".

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