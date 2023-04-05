Известный учёный из Новосибирска перевёл мошенникам 43 миллиона рублей на иностранные счета

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия Парад мошенников

В Новосибирске сотрудник Института физики полупроводников и завлабораторией перевёл мошенникам более 43 млн рублей. Источник из правоохранительных органов отмечает, что на протяжении нескольких месяцев учёный переводил денежные средства на счета иностранных банков.

"По требованию злоумышленников, представившихся сотрудниками Центрального банка России, потерпевший перевёл на иностранные банковские счета более 43 млн рублей", — сообщил источник "АиФ-Новосибирск".

Сообщается, что в Новосибирской области увеличилось число краж денег телефонными мошенниками с личных банковских счетов жителей.

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