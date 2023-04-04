Стало известно, о чём рассказал "укрыватель" Треповой: ничего не знал, был напуган

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, в квартире которого укрылась совершившая теракт в петербургском кафе Дарья Трепова, утверждает, что понятия не имел о причастности своей знакомой к взрыву, который унёс жизнь военкора Владлена Татарского.

Как пишет Telegram-канал SHOT, знакомый Треповой Дмитрий Касинцев согласился, чтобы девушка к нему приехала, ещё не зная о том, что она имеет отношение к теракту.

По его словам, Трепова ввела его в курс дела лишь спустя два часа после того, как переступила порог его квартиры.

"Дмитрий сильно испугался, поняв, что его могут привлечь за пособничество, поэтому стал собирать и свои вещи и документы — готовился бежать вместе с Треповой", — сказано в сообщении.

"Укрыватель" поклялся, что не имеет ни малейшего отношения к делам задержанной Треповой.

27-летний Касинцев — программист в одной из петербургских компаний, специализирующейся на разработке программного обеспечения. В Санкт-Петербурге мужчина живёт с 2016 года в квартире, доставшейся ему от матери.

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Убийца Владлена Татарского успела скрыться