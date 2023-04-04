Мужчина, в квартире которого укрылась совершившая теракт в петербургском кафе Дарья Трепова, утверждает, что понятия не имел о причастности своей знакомой к взрыву, который унёс жизнь военкора Владлена Татарского.
Как пишет Telegram-канал SHOT, знакомый Треповой Дмитрий Касинцев согласился, чтобы девушка к нему приехала, ещё не зная о том, что она имеет отношение к теракту.
По его словам, Трепова ввела его в курс дела лишь спустя два часа после того, как переступила порог его квартиры.
"Дмитрий сильно испугался, поняв, что его могут привлечь за пособничество, поэтому стал собирать и свои вещи и документы — готовился бежать вместе с Треповой", — сказано в сообщении.
"Укрыватель" поклялся, что не имеет ни малейшего отношения к делам задержанной Треповой.
27-летний Касинцев — программист в одной из петербургских компаний, специализирующейся на разработке программного обеспечения. В Санкт-Петербурге мужчина живёт с 2016 года в квартире, доставшейся ему от матери.
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