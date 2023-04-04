Шурыгин объяснил странное поведение убийцы военкора Татарского: могла стать мишенью

Террористка Дарья Трепова, убившая известного военкора и блогера Владлена Татарского в кафе в Санкт-Петербурге, сама могла быть ликвидирована организаторами теракта, чтобы спрятать все следы. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

Аналитик объяснил, что ответ на вопрос, использовали Трепову "втёмную" или она всё делала сознательно, даст минно-взрывная экспертиза и конкретно — исследование взрывателя.

"Крайне сомнительно, что для подрыва использовался обычный часовой механизм, так как заранее выбрать время эффективного подрыва невозможно. Куда более вероятно, что использовался взрыватель с дистанционным управлением", — добавил эксперт.

По его словам, тогда логичным будет предположение, что в зале убийца была не одна, а с сообщником, который и привёл бомбу в действие.

"Это объясняет и то, что Трепова не скрылась после отказа охраны пропустить "сюрприз" в зал, а хладнокровно выждала момент для вручения, вернулась за миной, вручила её Владлену и даже села неподалёку, уверенная, что всё на контроле и ей ничего не грозит", — добавил Шурыгин.

Подрывник, скорее всего, просто не стал дожидаться её ухода в безопасную зону и использовал сложившуюся ситуацию. Более того, вполне вероятно, что она сама могла стать мишенью, чтобы скрыть следы, заключил аналитик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.