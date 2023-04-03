SHOT: Трепова думала, что внутри статуэтки, переданной Татарскому, — прослушивающее устройство

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дарья Трепова, которую подозревают в совершении теракта в петербургском кафе на Университетской набережной, несколько дней назад привезла в Санкт-Петербург на машине статуэтку, которую вечером 2 апреля вручила в качестве подарка военкору Владлену Татарскому. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Задержанная во время допроса заверила, что была уверена, что внутри статуэтки находится прослушивающее устройство.

Подозреваемая рассказала, что ей велели "втереться в доверие" к Татарскому с целью его дальнейшей вербовки. После этого, как сообщила Трепова, заказчики дали ей эту самую статуэтку.

"По словам девушки, куратор сообщил ей, что внутри прослушивающее устройство", — сказано в сообщении.

Трепову задержали утром 3 апреля на съёмной квартире, на которой она хотела "отсидеться" после совершения теракта. В данный момент Трепову допрашивают.

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