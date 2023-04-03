Подруга Дарьи Треповой, подозреваемой в совершении теракта в петербургском кафе на Университетской набережной, рассказала, что девушка пребывала в нестабильном психическом состоянии и часто жаловалась на депрессию.
"У неё были какие-то психические расстройства — не шизофрения, конечно, но жаловалась, что часто пребывает в депрессивном состоянии", — рассказала знакомая Треповой в беседе с RT.
Девушка уточнила, что училась вместе с Треповой в СПбГУ на медицинском факультете (ранее СМИ сообщили, что подозреваемая в убийстве Владлена Татарского была студенткой экономического факультета). Впоследствии Дарья была отчислена из вуза.
Собеседница RT рассказала, что Трепову беспокоили ментальные проблемы — настолько, она она даже обращалась по этому поводу к медикам. Помимо этого, подозреваемая в совершении теракта была оппозиционеркой и ходила на митинги Навального*.
Полгода назад Трепова неожиданно для всех переехала в Москву.
"Даша никогда не планировала переезжать в столицу. Там у неё была какая-то своя тусовка — концы нужно искать там. Возможно, она подпала под чьё-то влияние", — добавила подруга задержанной.
Последний разговор с Треповой состоялся у девушки 22 марта, когда подруга предложила её увидеться в Санкт-Петербурге, однако задержанная от встречи отказалась, объяснив, что не планирует приезжать в северную столицу.
* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.
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