Муж Треповой не знал, что его супруга собирается устроить теракт в Петербурге

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дмитрий Рылов, супруг Дарьи Треповой, подозреваемой в совершении теракта в Петербурге, унёсшего жизнь военкора Владлена Татарского, отреагировал на сообщение о произошедшем.

Муж Треповой заявил, что не причастен к теракту.

Согласно сообщению Либертарианской партии России, членом которой является Рылов, мужчина уже давно находится за рубежом, и понятия не имел о намерениях своей супруги Дарьи Треповой.

"Дарья никогда не была членом нашей партии. По нашим данным, она также никогда не была сторонницей Либертарианской партии. Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлен о них", — сказано в сообщении, которое передаёт РИА Новости.

Трепова подозревается в совершении теракта 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Спецслужбы подозревают, что именно она передала Татарскому статуэтку, в которой находилась взрывчатка.

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