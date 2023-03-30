На границе ХМАО произошёл мощный взрыв на магистрльном газопроводе

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ханты-Мансийском автономном округе взрыв газопровода сопровождался огромным столбом огня, который было заметно за несколько километров.

Авария на магистральном газопроводе произошла на границе Свердловской области и Югры.

Ранее сообщалось, что в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошёл пожар.

Как сообщает muksun.fm, утечка газа произошла на участке "Ямбург-Елец 1", что явилось причиной воспламенения. После взрыва подачу газа на аварийный участок газопровода перекрыли. Газ к инфраструктурным объектам пустили по параллельным газопроводам.

Жертв удалось избежать. Сейчас проводятся восстановительные работы на газопроводе.

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Взрыв газопровода на севере Свердловской области