В Ханты-Мансийском автономном округе взрыв газопровода сопровождался огромным столбом огня, который было заметно за несколько километров.
Авария на магистральном газопроводе произошла на границе Свердловской области и Югры.
Ранее сообщалось, что в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошёл пожар.
Как сообщает muksun.fm, утечка газа произошла на участке "Ямбург-Елец 1", что явилось причиной воспламенения. После взрыва подачу газа на аварийный участок газопровода перекрыли. Газ к инфраструктурным объектам пустили по параллельным газопроводам.
Жертв удалось избежать. Сейчас проводятся восстановительные работы на газопроводе.
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