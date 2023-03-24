Российский турист оскорбил жителей Бали, сделав фото без штанов на вершине священной горы

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Возмущённые жители индонезийского острова-курорта Бали требуют изгнать с его территории российского туриста. Он забрался на священную гору и снял штаны для скандальной фотографии.

Турист из России, известный под ником Chila Brazila в соцсетях, вызвал гнев жителей Бали после того, как забрался на гору Агунг и ради эффектной фотографии снял штаны, позируя со спины. Снимок иностранца, стоящего с голым задом в таком священном для местных жителей месте, спровоцировал резкую реакцию, как сообщает издание Mirror.

Многие индонезийцы требуют, чтобы туриста немедленно депортировали, поскольку эта гора считается местом жилища богов. Агунг — действующий вулкан и самая высокая точка острова. Отчасти поэтому она так важна для тех, то живёт на Бали. В интернете раздаются призывы выгнать "мусорных туристов".

При этом сам россиянин уже опубликовал на своей странице видео с извинениями. Он признал, что осквернил священный для местного населения вулкан из-за собственного невежества. Для балийцев Агунг считается символом бога Шивы — мужского начала.

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