Губернатор Бали предложил отменить визы по прибытию для россиян и украинцев

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Глава острова Бали предложил отменить визы по прибытию для граждан России и Украины. Он считает, что они злоупотребляют местным гостеприимством.

Губернатор острова Бали Ваян Костер выступил с предложением отменить действующий режим выдачи виз по прибытию для граждан России и Украины. Он предназначен для туристов двух этих стран, однако Костер считает, что очень многие россияне и украинцы прибывают на Бали для того, чтобы работать, а не отдыхать. Соответствующий запрос глава региона уже отправил в министерство иностранных дел и министерство юстиции и прав человека Республики Индонезия.

С данным заявлением губернатор Костер выступил на пресс-конференции в воскресенье 12 марта. Он пожаловался на многочисленные жалобы от местных жителей на то, что туристы из России и Украины не отдыхают на острове Бали, а приезжают сюда в поисках работы, тем самым отнимая рабочие места у местных граждан. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Остров Бали расположен в Малайском архипелаге, он входит в состав одноимённой провинции Индонезии. Считается одним из самых популярных направлений для туристов из России в связи с мягким климатом, невысокой стоимостью местной недвижимости и продуктов питания, а также лояльным визовым режимом.

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