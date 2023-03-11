Из здания православного телеканала "Спас", расположенного на улице Академика Королёва, проводится массовая эвакуация людей из-за возгорания.
Посетителей и сотрудников экстренно выводят из задымлённого девятиэтажного здания.
По информации МЧС, очаг возгорания выявлен на первом этаже — в типографии. Открытое горение удалось остановить, спасено четыре человека.
На месте работают несколько пожарных бригад. Рядом со зданием можно увидеть множество автомобилей экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали поджигателя центра собора помощи участникам СВО.
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