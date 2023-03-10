В Новосибирске задержан предполагаемый преступник, который устроил пожар в центре сбора гуманитарной помощи для участников военной спецоперации.
По информации atas.info, обвиняемому 23 года. У него есть судимость за грабёж, насилие над представителем власти, отметили в СМИ. Вместе с этим журналисты заявили, что на теле злоумышленника правоохранители обнаружили татуировки со свастикой и оружием. О своей радикальной позиции парень рассказывал в соцсетях, добавили в издании.
Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли центр сбора помощи военным, которые принимают участие в СВО. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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