Драка двух учеников московской школы закончилась реанимацией

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

9 марта в одной из школ Москвы началась драка. Её причиной стал конфликт одного из участников с родственником другого. На данный момент пострадавший находится в отделении реанимации, сообщает Телеканал "360".

Конфликт произошёл между учениками 2006 года рождения. Разногласия между школьниками начались после их переписки. Драка началась во время перемены. Учеников разняли педагоги. У пострадавшего диагностировали перелом костей черепа.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Опрашиваются директор школы, учителя, очевидцы. Надзорное ведомство взяло под контроль ход и результаты проверки инцидента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.