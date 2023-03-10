В Нижнем Тагиле отстранили учителя ОБЖ из-за драки со школьником

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижнем Тагиле преподаватель ОБЖ в школе №58 Алексей Эдуардович ударил детей рукой по лицу и палкой по ногам во время урока. Соответствующее видео школьники показали директору учебного заведения.

По данным tagilcity.ru, директор собрала экстренное совещание с родителями и обсудила происшествие. Руководитель извинилась, добавили в СМИ. Журналисты отметили, что педагога отстранили от работы, запущена полицейская и внутренняя проверки.

Учитель объяснил своё поведение отсутствием дисциплины и сказал, что никого не избивал. Часть школьников поддержали преподавателя.

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