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Правоохранители возбудили уголовное дело после взрыва в Ставропольском крае

0:37
Происшествия

В Ставропольском крае правоохранители завели уголовное дело. Причиной послужил взрыв в Изобильном.

Правоохранители возбудили уголовное дело после взрыва в Ставропольском крае

В Следственном комитете по региону сообщили, что правоохранители осмотрели место происшествия и допросили свидетелей.

"Проводится работа по фиксации следов преступления", — добавили в СК, передаёт newstracker.ru.

По данным журналистов, обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Известно, что в результате происшествия пострадали пять человек. Медики провели одному пострадавшему операцию. Он находится в реанимации.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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