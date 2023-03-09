В Ставропольском крае правоохранители завели уголовное дело. Причиной послужил взрыв в Изобильном.
В Следственном комитете по региону сообщили, что правоохранители осмотрели место происшествия и допросили свидетелей.
"Проводится работа по фиксации следов преступления", — добавили в СК, передаёт newstracker.ru.
По данным журналистов, обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.
Известно, что в результате происшествия пострадали пять человек. Медики провели одному пострадавшему операцию. Он находится в реанимации.
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