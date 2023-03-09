Правоохранители возбудили уголовное дело после взрыва в Ставропольском крае

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ставропольском крае правоохранители завели уголовное дело. Причиной послужил взрыв в Изобильном.

В Следственном комитете по региону сообщили, что правоохранители осмотрели место происшествия и допросили свидетелей.

"Проводится работа по фиксации следов преступления", — добавили в СК, передаёт newstracker.ru.

По данным журналистов, обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Известно, что в результате происшествия пострадали пять человек. Медики провели одному пострадавшему операцию. Он находится в реанимации.

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