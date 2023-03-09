Под Новосибирском 5-летний мальчик впал в кому из-за истощения: "В реанимации попросил кушать"

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

5-летний мальчик попал в больницу с серьёзным истощением в селе Чулым Новосибирской области. Ребёнок находился в критическом состоянии и впал в кому. По словам бабушки мальчика, его родители злоупотребляют алкогольными напитками на протяжении восьми лет и не занимаются воспитанием детей.

Мать ежемесячно получает детские пособия, которые тратит на застолья. В это время дети живут в антисанитарии и практически не едят. Бабушка подчеркнула, что несколько раз обращалась в опеку и прокуратуру, но результата нет, поскольку родители обещают исправиться.

Когда мальчик попал в больницу, врачи сказали женщине, что ребёнок мог отравиться алкоголем, оставшись без присмотра.

"Он когда очнулся, первое что попросил — кушать. Дети голодные. Они привыкли, что им, как собачкам, дадут еду и всё", — рассказала женщина в беседе с Сиб.фм.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.