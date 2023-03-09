Врачи удалили из желудка 22-летней пациентки огромный комок волос

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В больницу Раменского городского округа поступила 22-летняя девушка. Истощённая пациентка жаловалась на сильные боли в животе и постоянную рвоту. Врачи обследовали девушку и обнаружили в желудке трихобезоар — огромный комок волос. Выяснилось, что она на протяжении долгого времени ела собственные волосы.

"Через переднюю брюшную стенку создали искусственный вход в полость желудка и удалили плотно свалявшийся комок волос весом 1 кг и размером 45 см", — цитирует слова хирургов "Вести Подмосковья".

На данный момент пациентка выписана. Девушке посоветовали обратиться к психотерапевту, чтобы выяснить причину навязчивого поедания волос.

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