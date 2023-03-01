В Татарстане пугают школьников убивающим ядовитыми духами злоумышленником

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Татарстана заявила, что её ребёнка, который учится в школе, кто-то напугал информаций о ядовитых духах. По словам неизвестных, в этом регионе и на территории Ставропольского края действуют диверсанты, убивающие вдохнувших пробник россиян.

Как написали в inkazan.ru, сообщения о возможной угрозе со стороны продавцов дешёвых духов в Тюменской области прокомментировало местное УМВД. Правоохранители назвали эти данные дезинформацией. Опровержения прозвучали и в Нижегородской области, Красноярском крае, отметили журналисты.

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