По факту падения вертолёта под Мурманском заведено уголовное дело

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жёсткая посадка вертолёта в Мурманской области стала причиной возбуждения уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности". Об этом сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно о падении вертолёта Ми-8 в Мурманской области, в 3 км от села Ловозеро. На его борту находились 9 человек, включая 3 членов экипажа. В результате жёсткой посадки никто не погиб, однако 4 человека, включая одного ребёнка, были травмированы, уточнили в МЧС.

Пострадавшие при жёсткой посадке уже получили медпомощь, оказанную бригадами скорой помощи, спасателями и сотрудниками госинспекции по маломерным судам МЧС РФ.

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