Под Мурманском разбился вертолёт с восемью пассажирами на борту

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Недалеко от Мурманска потерпел крушение вертолёт. Об этом сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что на борту в момент аварии находились восемь человек. Четверо из них пострадали.

Сейчас на месте работают спасатели. Пострадавшим оказывается помощь. Об их состоянии пока ничего не известно.

В экстренных службах не уточнили, что стало причиной крушения вертолёта. По последним данным, авария произошла в трех километрах от аэропорта Мурманска.

Ранее вертолёт с 15 людьми на борту упал в Забайкалье при попытке вывезти пожарных.

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