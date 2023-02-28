Губернатор Воробьёв подтвердил падение БПЛА около Коломны

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил, что рядом с Коломной, около деревни Губастово, было зафиксировано падение беспилотника.

Глава региона предположил, что беспилотник, вероятно, целился в объект гражданской инфраструктуры.

По словам Воробьёва, никто не пострадал, жители области находятся в безопасности.

"По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет", — написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

Губернатор добавил, что выяснением обстоятельств произошедшего занимаются ФСБ и другие компетентные органы, а безопасности граждан ничего не угрожает.

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