В Московской области около объекта "Газпрома" упал беспилотник

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские журналисты заявили, что возле объекта госкомпании "Газпром" в Московской области рухнул беспилотный летательный аппарат.

Данные опубликованы в Telegram-канале SHOT. Предположительно, люди обнаружили дрон в 10 метрах от забора компрессорной станции на территории Коломенского района. В СМИ отметили, что сапёры и сотрудники экстренных служб отправились на место происшествия. О разрушениях пока не сообщалось.

Журналисты предположили, что речь идёт об ударном БПЛА UJ-22 Airborne. Известно, что его производит корпорация "Укрджет".

Ранее руководитель Адыгеи Марат Кумпилов рассказал о падении беспилотника в республике.

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