Жена хоккеиста Вовченко, сбившая девочку признала, что виновата в ДТП

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Супруга хоккеиста "Северстали" Яна Вовченко сбила в Череповце девочку, переходящую через дорогу по пешеходному переходу.

Как рассказала сама виновница ДТП, она не видела пешеходов из-за загородившей ей обзор соседней машины. Вовченко утверждает, что объехала авто и, заметив людей, сделала всё, что могла, чтобы не совершить наезда.

Жена спортсмена утверждает, что всего лишь задела девочку, которая переходила через дорогу с дедушкой. У мужчины нет никаких повреждений, а у девочки — просто ушибы, без серьёзных травм и переломов.

"Я с себя ответственность не снимаю. Я знаю, что шел мокрый снег, я должна была быть осторожнее. Да, я виновата, но я сделала все, чтобы не причинить тяжкого вреда", — сказала Вовченко в разговоре с Телеканалом "360".

Женщина подчеркнула, что девочку уже отпустили домой из больницы, и через неделю ей уже разрешат ходить в школу.

Вовченко добавила, что не понимает, какие в такой ситуации к ней могут быть претензии.

"Претензии к ушибу?" — уточнила жена хоккеиста.

Расследование ДТП с участием Вовченко продолжается.

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