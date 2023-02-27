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Жена хоккеиста "Северстали", сбившая девочку на переходе, не считает себя виноватой

1:23
Происшествия

По словам Яны Вовченко, жены хоккеиста "Северстали" Даниила Вовченко, в сбитом на пешеходном переходе ребёнке нет её вины.

Жена хоккеиста "Северстали", сбившая девочку на переходе, не считает себя виноватой

Как утверждает виновница ДТП в Череповце, остановившееся на переходе авто закрыло ей обзор, из-за чего она не заметила переходящих через дорогу пешеходов. Когда Вовченко поняла, что произошло, то, по её словам, попыталась для смягчения удара съехать на обочину.

Супруга хоккеиста считает, что ничего страшного вообще не произошло.

"(Я девочку) никак не покалечила, не раздавила, ничего такого. Та просто упала на попу", - рассказала Вовченко в беседе с Telegram-каналом Shot.

Череповецкие пользователи в соцсетях уже подвергли Вовченко критике — они утверждают, что она уже не раз становилась виновницей ДТП. Сама супруга хоккеиста называет себя примерным водителем и считает, что все ей просто завидуют из-за знаменитого мужа и благосостояния.

"В Череповце не любят людей, у которых есть деньги", — отметила Вовченко.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как Porsche Вовченко сбило девочку, переходящую через дорогу вместе с дедушкой. К счастью, девочка отделалась ушибами, дедушка не пострадал совсем.

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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