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Журналист Херш предупредил, что его расследование подрыва "Северных потоков" — только первый этап

Происшествия

Известный журналист Сеймур Херш призвал мировую общественность продолжать следить за новостями о расследовании диверсии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Журналист Херш предупредил, что его расследование подрыва "Северных потоков" — только первый этап

По словам публициста, появится новая информация о решении лидера США Джо Байдена не позволять Германии обеспокоиться недостатком дешёвого газа зимой.

"Это только первый этап", — заключил Херш в своём блоге.

Ранее расследователь обвинил американские власти и СМИ в слабой реакции на подрыв трубопроводов "Северные потоки".

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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