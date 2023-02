Журналист Херш предупредил, что его расследование подрыва "Северных потоков" — только первый этап

Известный журналист Сеймур Херш призвал мировую общественность продолжать следить за новостями о расследовании диверсии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

По словам публициста, появится новая информация о решении лидера США Джо Байдена не позволять Германии обеспокоиться недостатком дешёвого газа зимой.

"Это только первый этап", — заключил Херш в своём блоге.

Ранее расследователь обвинил американские власти и СМИ в слабой реакции на подрыв трубопроводов "Северные потоки".

