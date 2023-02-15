Известный журналист Сеймур Херш призвал мировую общественность продолжать следить за новостями о расследовании диверсии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
По словам публициста, появится новая информация о решении лидера США Джо Байдена не позволять Германии обеспокоиться недостатком дешёвого газа зимой.
"Это только первый этап", — заключил Херш в своём блоге.
Ранее расследователь обвинил американские власти и СМИ в слабой реакции на подрыв трубопроводов "Северные потоки".
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