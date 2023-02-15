Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что власти США и ведущие американские средства массовой информации замалчивают историю о причастности Вашингтона к подрыву российских газопроводов "СП" и "СП-2".
По словам Херша, газета New York Times публиковала большинство его статей с 1972 по 1979 год, когда он работал в издании журналистом. Газета Washington Post также всегда реагировала на публикации Херша.
"Сейчас ни одна из них не написала ни слова об истории с трубопроводами, даже не процитировали отрицание моей истории Белым домом", — отметил журналист.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ не распространили публикацию Херша, в которой автор доказывает причастность Вашингтона к теракту на "Северных потоках".
Ведущие западные издания проигнорировали расследование американского журналиста. Херш доказал, что приказ на подрыв российских газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.
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