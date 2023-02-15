Херш: причиной подрыва "Северных потоков" была не Россия, а Германия

Администрация США решилась на подрыв российских газопроводов "Северный поток" из-за риска, что Берлин выйдет из санкционного механизма против Москвы на фоне энергетического кризиса, заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

Как подчеркнул Херш, Белый дом считал, что европейские страны, в частности, Германия, могут не соблюсти санкции против России из-за приближения зимы и дефицита топлива на рынке.

"Конфликт на Украине для Запада шёл не очень хорошо, и они боялись приближающейся зимы. "Северный поток 2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы", — заявил Херш в беседе с Berliner Zeitung.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление журналиста о том, что всего под газопроводы было заложено восемь зарядов со взрывчаткой, однако из-за промедления белого дома, сработали не все бомбы.

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