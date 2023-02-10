Пермские полицейские обнаружили гаражный бокс с контрафактными сигаретами на мини-рынке "Гача".
По данным ГУ МВД по Пермскому краю, гаражный бокс для хранения поддельной табачной продукции использовал 42-летний житель Перми. Одна часть сигарет сбывалась с поддельными акцизными марками РФ, а вторая часть продавалась и вовсе без маркировки. Об этом сообщает properm.ru.
В ходе полицейского обыска было обнаружено и изъято более 15 тысяч табачный пачек на сумму более одного миллиона рублей.
По делу хранения и распространения контрафактной продукции было возбуждено уголовное дело по п. "б", ч. 6, ст.171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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