Wildberries обвинили в торговле контрафактом и посоветовали закрыться

"Объединение потребителей России" обвинило Wildberries в мошенничестве и торговле контрафактом. Маркетплейсу предложили закрыться, чтобы устранить нарушения.

Глава Московского отделения "Объединения потребителей России" Евгений Чирвин опубликовал открытое письмо к директору торговой площадки Wildberries Татьяне Бакальчук. Он отметил, что на платформе продаётся контрафактный товар, а потому маркетплейс стоит закрыть, пока не будут устранены все нарушения.

Свои выводы Чирвин делает на основе многочисленных возмущенных обращений от россиян, которые жалуются, что приобрели на Wildberries контрафактную продукцию.

"Наши эксперты проверили и данная информация подтвердилась", — отметил член Центрального совета ОПР.

Чирвин напомнил, что продавец должен не только думать о прибыли, ему стоит не забывать и об ответственности перед законом.

"В обществе складывается впечатление, что миллиардная капитализация вашей компании достигается обманом граждан", — обратился он к Бакальчук.

"Объединение потребителей России" предлагает Wildberries маркировать контрафактные товары надписями "Внимание не оригинал" или "Подделка", сообщает Общественная Служба Новостей. В противном случае, напоминают эксперты, маркетплейс фактически ведёт мошенническую деятельность и вводит в заблуждение неопределённый круг лиц.