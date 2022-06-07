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Глава Wildberries не исключила ребрендинг компании на русском языке

Экономика

Гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что "подумает" над ребрендингом названия компании на русском языке.

Глава Wildberries не исключила ребрендинг компании на русском языке

Выступая на форуме "Неделя российского ритейла 2022", министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обратил внимание на то, что на российском рынке представлено много компаний, которые носят иностранные названия. Он отметил, что таким названиям отдают предпочтение даже те бренды, продукция которых полностью производится в России. Это делается для привлечения большего числа покупателей, считает министр.

Один из участников мероприятия обратился к Бакальчук и сказал, что её компания имеет английское название — Wildberries, тогда как могла бы назваться "Дикие ягоды".

"Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем", — ответила бизнесвумен.

Ранее стало известно, что сотрудников одного из склада Wildberries в Казани заставляют раздеваться до нижнего белья, чтобы убедиться в том, что они ничего не украли. Кладовщики планируют написать заявления в полицию и государственную инспекция труда.

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Автор: Игорь Рябов
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