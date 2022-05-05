Сотрудников Wildberries в Казани заставляют раздеваться, чтобы избежать краж

Сотрудников одного из склада Wildberries в Казани принуждают раздеваться до нижнего белья, чтобы убедиться в том, что они ничего не украли.

Работники пожаловались на нарушение своих прав, объяснив, что на них полностью возложена ответственность за утерянные вещи. За собранный заказ им выплачивают по 10 рублей, однако они остаются должны 350 рублей за каждый товар, который не нашли.

Кроме того, чтобы избежать краж, сотрудников заставляют раздеваться и подвергают досмотру.

"Мы остаёмся только в трусах и носках. У девушек и женщин то же самое. Они до нижнего белья раздеваются", — передаёт inkazan.ru слова казанца.

Кладовщики намерены написать заявления в полицию и государственную инспекция труда.

Ранее стало известно, что в результате хакерских атак был взломан маркетплейс Wildberries. Потенциально под угрозой оказались кошельки миллионов россиян, которые хоть раз делали на нём покупки. Эксперт по цифровой безопасности Дмитрий Кузнецов рассказал, как обезопасить свои банковские карты сейчас и защитить их "на будущее".