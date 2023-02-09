Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Котенок: в Антоновку Херсонской области зашла бригада морской пехоты ВСУ
В Запорожье на месте прилёта ракеты поднимается чёрный столб дыма
Виктория Дайнеко подтвердила, что встречалась с Воробьёвым по любви
Бывший директор Третьяковской галереи Трегулова призналась, что узнала о своём увольнении из СМИ
РВ: на Сватовском направлении уничтожен комбат Второго Иностранного легиона ВСУ подполковник Фролов
"Страна.ua": уровень загрязнения воздуха в Киеве вырос в 11 раз
Ученые заявили, что землетрясения в Турции могут сдвинуть полуостров Крым
90-летнему Бедросу Киркорову снова вызвали скорую помощь
Актёр Олег Басилашвили занял сторону Ахеджаковой на фоне скандала в "Современнике"

Ставшая посредницей во взяточничестве жительница Владивостока отправлена под домашний арест

Происшествия

Во Владивостоке женщину заподозрили в посредничестве во взяточничестве. Журналисты заявили, что её домашний арест продлится минимум два месяца.

Ставшая посредницей во взяточничестве жительница Владивостока отправлена под домашний арест

По информации прокуратуры, взятка составила 1,1 миллиона рублей. Преступление случилось в ноябре прошлого года. В результате действий обвиняемой муниципальная собственность перешла в частное пользование. Правоохранители возбудили уголовное дело, подчеркнули в vostokmedia.com.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Военные ВС Украины жестоко убили бойцов русской армии, сдавшихся в плен

Боевики ВСУ жестоко расстреляли бойцов ВС РФ.

РВ: появились доказательства расстрела боевиками ВСУ пленных ВС РФ
Кнутов спрогнозировал эскалацию конфликта на Украине после визита Зеленского в Британию
Если ВСУ получат ракеты ATACMS, произойдёт эскалация конфликта
Путин уже потерял Украину, заявил Байден
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве
Бизнес на войне: театр военных действий будет расширяться до Польши Ольга Лебедева Знак зодиака 9 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев "Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев
Командир "Ахмата" Алаудинов о ситуации в Артёмовске: "Очень много иностранных наёмников"
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Макрон изменился, и это сигнал для России — Зеленский
Последние материалы
Ученые заявили, что землетрясения в Турции могут сдвинуть полуостров Крым
90-летнему Бедросу Киркорову снова вызвали скорую помощь
Актёр Олег Басилашвили занял сторону Ахеджаковой на фоне скандала в "Современнике"
Матвийчук назвал Сунака "клоуном" после его обещаний поставить истребители на Украину
Финита: на Западе признали, что санкции для России закончились
Захарова: заявление Моравецкого об "экзистенциальной угрозе" для Польши — часть дикой ненависти
Доктор Ахуньянова: никому и никогда нет смысла сдавать анализ на инсулин
Военный эксперт Прохватилов: Молдавия с отмашки НАТО готовится к захвату Приднестровья
Ставшая посредницей во взяточничестве жительница Владивостока отправлена под домашний арест
Рютте: решения по истребителям для Киева должны приниматься за закрытыми дверьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников