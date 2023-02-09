Ставшая посредницей во взяточничестве жительница Владивостока отправлена под домашний арест

Во Владивостоке женщину заподозрили в посредничестве во взяточничестве. Журналисты заявили, что её домашний арест продлится минимум два месяца.

По информации прокуратуры, взятка составила 1,1 миллиона рублей. Преступление случилось в ноябре прошлого года. В результате действий обвиняемой муниципальная собственность перешла в частное пользование. Правоохранители возбудили уголовное дело, подчеркнули в vostokmedia.com.

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